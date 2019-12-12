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Сборная России по хоккею уступила Швеции на старте Кубка Первого канала

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Хоккеисты сборной России со счетом 3:4 уступили команде Швеции в стартовом матче российского этапа Евротура — Кубка Первого канала.

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Встреча проходила в Москве. В составе россиян шайбы забросили Вадим Шипачев и Кирилл Капризов, оформивший дубль.

За победителей отличились Андре Петерссон, Даниэль Бродин, Мальте Стрёмвалль и Даниэль Заар, пишет ТАСС.

14 декабря сборная России сыграет с командой Чехии, а шведы встретятся с финнами.

Кубок Первого канала — второй этап Евротура в сезоне-2019/20 — пройдет с 12 по 15 декабря.

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