Сборная России по хоккею уступила Швеции на старте Кубка Первого канала

Хоккеисты сборной России со счетом 3:4 уступили команде Швеции в стартовом матче российского этапа Евротура — Кубка Первого канала.

Встреча проходила в Москве. В составе россиян шайбы забросили Вадим Шипачев и Кирилл Капризов, оформивший дубль.

За победителей отличились Андре Петерссон, Даниэль Бродин, Мальте Стрёмвалль и Даниэль Заар, пишет ТАСС.

14 декабря сборная России сыграет с командой Чехии, а шведы встретятся с финнами.

Кубок Первого канала — второй этап Евротура в сезоне-2019/20 — пройдет с 12 по 15 декабря.