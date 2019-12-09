Глава Международной федерации хоккея вступился за Россию

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ), член Международного олимпийского комитета (МОК) Рене Фазель считает, что российская сторона должна обязательно обратиться с апелляцией в Спортивный арбитражный суд (CAS) после решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях. В понедельник, 9 декабря, руководящий орган WADA на заседании в Лозанне утвердил жесткие рекомендации комитета по соответствию WADA в связи с манипуляциями базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Они рассчитаны на 4-летний период с момента вступления вердикта в силу.

«Сама ситуация очень запутанная. Не только для ИИХФ, но и для других международных федераций. Остается только ждать решения CAS, а потом уже от него отталкиваться, прикидывая, что мы можем сделать, а что нет. Меня расстраивает, что хоккей оказался во всё это вовлечен. Потому что наш вид спорта никак не связан со скандалом имени Родченкова. Хоккеисты невиновны. Найдите виновных и накажите их, но не трогайте невиновных. Коллективное наказание бессмысленно», — сказал Фазель в интервью «Спорт-Экспрессу».

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал показания после переезда из России в США, и они стали ключевыми во время расследований о системе российского допинга. Родченков рассказал о том, каким образом осуществлялись манипуляции до и после зимних Олимпийских игр в Сочи-2014 — в период с 2011 по 2015 год.

Олимпийская сборная России уже была наказана лишением флага и гимна во время зимней Олимпиады-2018 в Пхёнчхане, где ее представители после индивидуального допуска выступали в качестве олимпийских атлетов из России. При этом представители легкой атлетики из России пропустили летние Игры-2016 в Рио-де-Жанейро и после них могут участвовать в международных стартах только в качестве нейтральных спортсменов.

Санкции WADA подразумевают, что теперь россияне смогут выступить только как нейтральные спортсмены на летней и зимней Олимпиадах в Токио-2020 и Пекине-2022. При этом Россия должна потерять право проведения и участия в так называемых крупных международных турнирах — помимо Олимпиад, в список в том числе входят чемпионаты мира. Это правило касается и тех соревнований, которые уже были доверены стране, но еще могут быть перенесены.

ИИХФ передала России права на взрослый и молодежный мужские чемпионаты мира 2023 года, а также женский чемпионат мира – 2021. При этом Фазель ранее заявил, что не собирается менять место проведения этих турниров.

«Прежде чем обсуждать, придется ли нам отстаивать нашу позицию, нужно дождаться решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне. Но, разумеется, мы сделаем всё возможное, чтобы эти турниры прошли в России. Судя по всему, нас попросят их отменить. Однако всё упирается в решение CAS. Нужно подождать и надеяться», — заметил теперь глава ИИХФ.

После решения исполкома WADA у России есть 21 день для обращения в CAS. Пока апелляция не будет рассмотрена, санкции не вступят в силу.