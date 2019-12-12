Том Харди случайно раскрыл сюжет второй части «Венома»

Голливудский актер Том Харди, исполнивший главную роль в фильме «Веном», опубликовал кадры со съемок второй части картины и случайно раскрыл ее сюжет.

В аккаунте Харди в Instagram появились фотографии со съемочной площадки сиквела. Среди них оказался и спойлер сюжета, пишет «Газета.ру».

На снимке изображен обгоревший символ приюта, в котором, согласно комиксам Marvel, в детстве проживал один из главных злодеев фильма. Таким образом, подписчики сделали вывод, что в сиквеле появится антагонист Карнаж в исполнении Вуди Харрельсона.

Позже Харди удалил снимок. Премьера картины «Веном-2» запланирована на 1 октября 2020 года.

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