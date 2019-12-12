Прямой эфир

Том Харди случайно раскрыл сюжет второй части «Венома»

0
Фото: Global Look Press/Birdie Thompson/AdMedia
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Голливудский актер Том Харди, исполнивший главную роль в фильме «Веном», опубликовал кадры со съемок второй части картины и случайно раскрыл ее сюжет.

В аккаунте Харди в Instagram появились фотографии со съемочной площадки сиквела. Среди них оказался и спойлер сюжета, пишет «Газета.ру».

На снимке изображен обгоревший символ приюта, в котором, согласно комиксам Marvel, в детстве проживал один из главных злодеев фильма. Таким образом, подписчики сделали вывод, что в сиквеле появится антагонист Карнаж в исполнении Вуди Харрельсона.

Позже Харди удалил снимок. Премьера картины «Веном-2» запланирована на 1 октября 2020 года.

11 декабря стало известно, кто сыграет главные роли в перезапуске фильма «Один дома».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сценарий фильма «Два папы» утек в Сеть перед премьерой на Netflix
Тарантино задумался о съемках третьей части фильма «Убить Билла»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019