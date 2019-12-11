Стали известны актеры нового фильма «Один дома»

Главную роль в перезапуске фильма «Один дома» исполнит актер Арчи Ейтс, который известен по работе в фильме «Кролик Джоджо». Об этом сообщает Variety 10 декабря.

По данным источников, Ейтс сыграет нового персонажа, а не Кевина Маккалистера, героя оригинального фильма. Также в съемках картины примут участие Элли Кемпер, известная по роли в комедийном сериале «Офис», и Роб Делани, снимавшийся в сериалах «Катастрофа» и «Город хищниц».

Изначально задумывалось, что Кемпер и Делани сыграют родителей персонажа Йетса, однако источники сообщают, что актеры могут исполнить другие роли.

Режиссером фильма выступит Дэн Мазер, над сценарием работают Майки Дей и Стритер Зайдель. Дата премьеры пока не сообщается.

Первая часть фильма «Один дома» вышла в 1990 году и собрала в мировом прокате $476,7 млн. Вторая часть, вышедшая в 1992 году, также прошла с большим успехом.

Ранее в среду голливудский режиссер Квентин Тарантино заявил в эфире радиошоу Andy Cohen Live, что задумался о съемках третей части фильма «Убить Билла». Он отметил, что уже придумал события, которые могли произойти с главной героиней ленты, однако уточнил, что не хотел бы снять фильм о нелепом приключении.