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На холодном фронте без перемен: диснеевская сказка снова в лидерах

Главным сюрпризом недели стали сборы фильма-концерта Аллы Пугачевой
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Фото: WDSSPR
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Новинки не смогли растопить «Холодное сердце» — cиквел диснеевской сказки вновь возглавил российский прокат. По данным ЕАИС, мультфильм записал на счет еще 366 млн рублей и достиг планки сборов в 1,3 млрд. На втором месте оказалась приключенческая комедия «Джуманджи: Новый уровень» (150 млн), вышедшая пока в формате превью.

— Очевидно, что эта новинка с Дуэйном Джонсоном имеет очень высокий потенциал и в следующий уикенд у нее есть все шансы обойти действующего лидера, — отметила в разговоре с «Известиями» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова.

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Третьей финишировала британская романтическая комедия «Рождество на двоих» с кассой в 73 млн. Сходные цифры три года показала и мелодрама «До встречи с тобой» — с той же Эмилией Кларк («Игра престолов») в главной роли. Фильм затем почти втрое увеличил результат первого уикенда, чем приятно удивил индустрию.

— Надеемся, что «Рождество на двоих» сможет приблизиться к этим показателям. Хороший сарафан и новогодняя тематика будут этому способствовать, — подчеркнула эксперт.

На четвертой строчке оказался уже знакомый нам ироничный детектив «Достать ножи» с Дэниелом Крейгом, заработавший на второй неделе 56 млн. Теперь в его копилке — 217 млн. Замыкает первую пятерку другая новинка, отечественная военная драма «Ржев» (38 млн).

Во второй половине топ-10 расположилось еще два российских релиза. Шестую позицию неожиданно заняла «Алла Пугачева. Тот самый концерт», видеоверсия юбилейного вечера певицы в Кремлевском дворце. Этот уикенд (34 млн) фактически удвоил ее общую кассу, которая теперь составляет 71 млн. Спортивный байопик «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» стал девятым, заработав 25 млн. Итог двухнедельного проката составил 97 млн.

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— На темп, который взяли эти релизы, хотелось бы обратить особое внимание. Спортивный байопик показал не только хороший бокс-офис второго уикенда, но и порадовал количеством зрителей на сеанс. Сопоставимое число зрителей посмотрело и фильм-концерт Аллы Пугачевой. Этот результат выглядит особенно впечатляюще, учитывая, что основная доля его показов пришлась на один день, 7 декабря, — рассказала Ольга Зинякова.

Ещё одна российская новинка, криминальная драма «Решала. Нулевые», снятая энтузиастами из Улан-Удэ, хоть и оказалась за границей первой десятки (более 9 млн сборов и 12-я позиция), очевидно, вызвала интерес у региональной аудитории. В целом, как полагает Ольга Зинякова, результаты недели показывают, что отечественному зрителю интересны локальные герои и формат «народного» кино.

— Если говорить про новую неделю, главным претендентом на зрительское внимание останется фильм «Джуманджи: Новый уровень». Также в лидерах, без сомнений, окажется релиз «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2». Киноадаптация сериала обзавелась поклонниками, которые ждут сиквела, — уверена Ольга Зинякова.

Конкуренцию им составят две комедии: финская «Собаки не носят штанов» и французская «Одной волшебной ночью», а также британский триллер «Курьер» с Ольгой Куриленко и китайское фэнтези «Озеро диких гусей». Кроме того, на экраны выходит сразу три мультфильма — «Щенячий патруль: Мегащенки и отважные птенцы» из Канады, «Тайна Мосли» из Новой Зеландии, «Царь зверей» из Пакистана.

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