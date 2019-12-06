Кроткое замыкание: Камбербэтч борется за электрификацию всей страны

Тесла против Эдисона, Эдисон против вечности, а природа — против всех. В российский прокат вышла «Война токов» — продюсерский проект Тимура Бекмамбетова, Мартина Скорсезе и Харви Вайнштейна. Костюмный триллер о пионерах электрификации от режиссера комедии «Я, Эрл и умирающая девушка» Альфонсо Гомеса-Рехоны собрал на редкость звездный состав. В кадре два супергероя — Бенедикт Камбербэтч (Доктор Стрэндж) и Том Холланд (Человек-паук), один суперзлодей Майкл Шэннон (Доктор Зод, противник Супермена), а также Николас Холт из «Людей Икс» и Кэтрин Уотерстон из «Фантастических тварей».

В 1880-х два изобретателя Томас Эдисон (Камбербэтч) и Джордж Вестингауз (Шеннон), сумевшие сделать деньги на своих мозгах, объявили войну друг другу. Первый выступает за постоянный ток — более дорогую, но безопасную технологию. Второй активно продвигает переменный ток, который дешевле, доступнее, но смертельно опасен. Эдисон злится и грязно интригует, даже обвиняет противника в плагиате — уж слишком лампочки Вестингауза похожи на запатентованные им.

Но всё бессмысленно — именно те, ворованные, светят в большинстве домов Соединенных Штатов, и, что ни день, Эдисон теряет очередной город. Однако однажды он получает на руки козырь. К нему устраивается на работу эмигрант-серб с нестандартным мышлением и идеей нового изобретения. Зовут парня Никола Тесла. Он предлагает взять на вооружение и улучшить систему Вестингауза — и таким образом вырваться вперед.

У этого голливудского проекта Бекмамбетова (одно время он даже собирался ставить его сам) незавидная судьба. Сопродюсером на нем выступил Харви Вайнштейн, после обвинений в сексуальном насилии лишившейся бизнеса и библиотеки снятых фильмов. В числе прочих легла на полку и «Война токов», чтобы спустя несколько лет все-таки прийти к зрителю — уже без Вайнштейна в титрах.

Впрочем, премьера картины состоялась еще в 2017 году на престижном фестивале в Торонто, где ее ждал прохладный прием. Режиссер снова сел за монтажный стол, но главный недостаток исправить не смог. «Война токов» стартует с места в карьер и настолько энергично (все-таки про электрический ток кино) несется к финалу, что людей на такой скорости не разглядеть. И правда, поклонникам костюмных драм тут делать нечего. Любовные линии едва намечены, диалоги занимают от силы минуту-две, некоторые важные герои исчезают навсегда после пары реплик.

Но это не значит, что в итоге получился плохой фильм. Как известно, недостатки есть продолжение достоинств — и в нашем случае эта банальность безусловно верна. «Война токов», судя по всему, и задумывалась не о людях, а о разнонаправленных энергиях. Не в физическом смысле (хотя с этим тут тоже все нормально — сложные научные проблемы пересказаны так, что доступны каждому), а в метафорическом.

Что толкает на большие свершения любых первопроходцев как от науки, так и от бизнеса? Эдисон одержим посмертной славой. Тесла — оторванный от жизни гений. Вестингауз — напротив, человек дела, которому не важно, знают ли его имя, главное — работает изобретение или нет. В итоге, несмотря на ряд печальных обстоятельств, заканчивается хеппи-эндом — каждый получил то, что хотел.

Тесла все-таки сделал свою машину (и не одну), Вестингауз принес пользу людям, а имя Эдисона осталось в веках. Пусть и не благодаря постоянному току.