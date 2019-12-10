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В Сети появился русскоязычный трейлер новых «Охотников за привидениями»

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Фото: youtube.com/Sony Pictures
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Трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники» появился в Сети. Ролик доступен на официальном канале студии Sony Pictures на YouTube.

Лента режиссера Джейсона Райтмана станет прямым продолжением первых двух картин «Охотники за привидениями», отмечает телеканал «Звезда». В центре сюжета — история подростков, которые после переезда узнают, что один из охотников за привидениями оставил им загадочное наследство. Главные роли в новинке сыграли Пол Радд, Кэрри Кун, Финн Вулфард — именно он в кадре садится за руль легендарного кадиллака охотников, а также Маккенна Грейс.

Примечательно, что первые два фильма снял отец Джейсона Райтмана Айвен. Российские зрители смогут увидеть новый фильм 9 июля 2020 года, пишет «Ридус».

9 декабря в сети появился первый трейлер «Чудо-женщины: 1984» с Галь Гадот в главной роли. В трейлере можно увидеть главного злодея картины — Максвелла Лорда, роль которого исполнил Педро Паскаль, и актера Криса Пайна в роли Стива Тревора.

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