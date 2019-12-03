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Marvel показала трейлер фильма «Черная вдова»

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Фото: youtube
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Американская киностудия Marvel представила трейлер фильма «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Ролик доступен на странице студии в видеосервисе YouTube.

Действие фильма будет разворачиваться между событиями лент «Первый мститель: Противостояние» и «Мстители: Война бесконечности», отмечает телеканал «360». Главным злодеем станет Таскмастер, или Надсмотрщик. В соцсетях уже публиковали концепты с ним, теперь персонажа можно увидеть на видео.

В картине появятся Тони Старк в исполнении Роберта Дауни – младшего, а также Красный Страж, которого сыграл Дэвид Харбор, — советский аналог Капитана Америки.

Впервые персонаж Скарлетт Йоханссон появился в фильмах Marvel в 2010 году в «Железном человеке», уточняет «Федеральное агентство новостей». Российская премьера «Черной вдовы» намечена на 30 апреля 2020 года, отмечает «Газета.ру».

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