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Башаров рассказал о новом спектакле «Непьеса на двоих»

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Актер Марат Башаров рассказал о спектакле «Школы современной пьесы» «Непьеса на двоих», который он репетирует с Еленой Захаровой.

Отметив, что постановка — о любви, он рассказал об интриге, ожидающей зрителя.

«Два персонажа в спектакле, во-первых, не знакомы, а во-вторых, они даже не прикасаются друг к другу. Это не телефон, не письма, не разное время, один и тот же день. Этот спектакль — взгляд мужчины на женщин и женщины на мужчин», — пояснил Башаров.

Артист также рассказал, что помимо театральных проектов и занятости во второй части одного известного сериала, он будет вести новый сезон шоу экстрасенсов.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Сейчас многие девушки на одно лицо»

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