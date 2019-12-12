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Сценарий фильма «Два папы» утек в Сеть перед премьерой на Netflix

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Фото: Netflix
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Сценарий фильма «Два папы» с участием Энтони Хопкинса и Джонотана Прайса появился в Сети до премьеры на Netflix, которая намечена на 20 декабря. Об этом пишет портал Deadline.

Как отмечают журналисты, оба звездных актера исполнили в фильме роли пап римских Бенедикта XVI и Франциска соответственно. Первый по собственной воле покидает престол, уступая место папе Франциску.

Автором сценария выступил Энтони МакКартен. По его словам, на него так подействовало посещение Ватикана и открытой службы, отмечает телеканал «360». Сценарист уточнил, что после этого задумался о том, что консервативного папу Бенедикта XVI сменил прогрессивный аргентинский священник.

Премьера картины прошла 31 августа на американском кинофестивале в Колорадо. В ограниченном прокате она попала в кинотеатры и была номинирована на премию «Золотой глобус».

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