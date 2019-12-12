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Звезда «Джуманджи» Джек Блэк заявил о скором уходе на пенсию

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Фото: TASS/picture alliance/Ik Aldama
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Американский актер Джек Блэк заявил, что может завязать с кино, чтобы больше времени проводить с семьей, а не на съемках фильмов или турах своей рок-группы Tenacious D. Об этом он сообщил в интервью изданию Balance.

По его признанию, выходящий в прокат фильм «Джуманджи: новый уровень» может стать его последней работой, потому что он хочет больше времени посвящать своим жене и сыновьям. Блэк подчеркнул, что ему уже 50 лет и он рассматривает идею раннего ухода на пенсию.

Актер рассказал, что был бы не против работать у себя в городе с утра до вечера, чтобы каждый день возвращаться домой. Он пошутил, что вернется в кино только ради Квентина Тарантино, который также планирует в скором времени завершить карьеру.

Джек Блэк родился в Санта-Монике в 1969 году. Актер обрел мировую популярность, играя в комедийных фильмах, таких как «Школа рока», «Кинг-Конг», «Отпуск по обмену», «Джуманджи: зов джунглей».

В конце ноября в СМИ появилась информация, что артист Михаил Боярский планирует уйти со сцены, чтобы сосредоточиться на воспитании внуков. Позже он опроверг эти сообщения.

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