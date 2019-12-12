Стала известна дата выхода четвертой «Матрицы»

Американская киностудия Warner Bros. анонсировала премьеру четвертой части «Матрицы» на 21 мая 2021 года, пишет The Hollywood Reporter.

Актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вернутся к своим ролям Нео и Тринити во франшизе. К актерскому составу также присоединятся Яхья Абдул-Матин II, Нил Патрик Харрис и Джада Пинкетт Смит.

Примечательно, что продолжение «Матрицы» выйдет в тот же день, что и другой фильм с Ривзом — старт в кинотеатрах четвертой части боевика «Джон Уик» студии Lionsgate также намечен на 21 мая 2021 года.

Режиссером и сценаристом четвертой «Матрицы» выступит Лана Вачовски, которая принимала участие в создание первых трех частей киноэпопеи (тогда она была известна, как Лоуренс Вачовски).

В октябре стало известно, что Warner Bros. планируют дополнить киновселенную «Матрицы» сразу двумя картинами: сиквелом и приквелом.