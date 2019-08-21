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Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют Нео и Тринити в «Матрице 4»

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Фото: Global Look Press/KPA
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Съемки четвертого фильма «Матрица», в котором Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют Нео и Тринити начнутся в 2020 году. Об этом сообщило во вторник, 20 августа, агентство Associated Press.

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Режиссером и сценаристом фильма выступит Лана Вачовски, которая принимала участие в создание первых трех частей киноэпопеи (тогда она была известна, как Лоуренс Вачовски).

Детали сюжета в настоящее время неизвестны, непонятно и то, кто будет играть роль Морфеуса, первоначально сыгранную Лоуренсом Фишберном.

23 июня сообщалось о начале работы над продолжением фильма «Матрица», но тогда ходили слухи, что роль Нео, которую в предыдущих частях фильма играл Ривз, исполнит Майкл Б. Джордан, известный по фильмам «Крид: Наследие Рокки» и «Черная пантера».

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