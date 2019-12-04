Появились подробности следующего фильма Мартина Скорсезе

Мартин Скорсезе ведет работу над своим новым фильмом. Об этом сообщил портал Collider в понедельник, 2 декабря.

Оператор-постановщик недавно вышедшего фильма Скорсезе «Ирландец» Родриго Прието рассказал изданию, что съемки новой картины под названием «Убийцы лунного цветка» по роману Дэвида Гранна должны начаться в марте 2020 года.

Отмечается, что в 2017 году режиссер задумался над экранизацией книги, к работе над которой он хотел привлечь Леонардо Ди Каприо и Роберта Де Ниро. Сценарий картины написал Эрик Рот, работавший над «Форестом Гампом» и «Загадочной историей Бенджамина Баттона».

Книга «Убийцы лунного цветка» рассказывает о загадочных убийствах племени американских индейцев осейджей в штате Оклахома после того, как на их земле нашли нефть. Расследование этих происшествий стало одним из первых дел Федерального бюро расследований (ФБР), в ходе которого ведомство противодействовало коррупции.