В Москве обокрали и обстреляли пассажирку такси

Пассажирку такси обстреляли и ограбили на Чонгарском бульваре в Москве. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в результате разбойного нападения со стрельбой неизвестные разбили стекла автомобиля, после чего забрали у потерпевшей около 300 тыс. рублей.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в сентябре пассажир покусал и избил столичного таксиста. Как рассказал потерпевший водитель, клиент был в нетрезвом виде и начал оскорблять его, как только сел с машину.