В Москве пьяный мужчина укусил таксиста и сломал ему ногу

Пьяный уроженец Воронежа покусал и избил таксиста в Москве, в настоящее время его задержала полиция. Об этом в четверг, 26 сентября, рассказали «РИА Новости» в пресс-службе центрального округа Росгвардии.

Уточняется, что инцидент произошел утром. Росгвардейцы во время патрулирования улиц увидели двух дерущихся мужчин. По данным правоохранителей, конфликт начался из-за того, что мужчина, севший в такси, начал оскорблять водителя.

«Между мужчинами завязалась словесная перепалка. Таксист отказался везти буйного пассажира и попросил выйти из машины. Однако мужчина напал на водителя с кулаками, избил и укусил его за палец», — отметили в пресс-службе.

Водителя госпитализировали с переломом ноги и множественными гематомами, а пассажира передали полиции для разбирательства.

В июле водитель такси в Москве напал на пассажирку и отобрал у нее телефон и деньги. Она пояснила, что мужчина угрожал ей предметом, похожим на нож, и открыто похитил у нее 12 тыс. рублей и мобильный телефон, после чего высадил ее и уехал. Общий ущерб составил 37 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело о вооруженном разбое, полицейские ведут розыск нападавшего.