Список территорий для благоустройства утвердили в Тамбове

На заседании общественной комиссии в администрации Тамбова был утвержден перечень из 36 дворовых и общественных территорий, которые будут благоустроены в 2020 году.

«Уже проведено их обследование и составлены дефектные ведомости», – отметил генеральный директор муниципального учреждения «Долговой центр» Олег Назаров.

По итогам рейтингового голосования были определены следующие общественные пространства: территория в районе дома 32/2 по улице Набережной, по улице Рылеева, 100А и по бульвару Энтузиастов. В настоящий момент ведется разработка проектно-сметной документации, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру». Ориентировочно на благоустройство потребуется порядка 56 млн рублей.

Напомним, улицу Николая Вирты в Тамбове отремонтируют в 2020 году. Обновление проезжей части и пешеходных зон организовано в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Отмечается, что старт работ намечен на весну.