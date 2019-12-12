Прямой эфир

Список территорий для благоустройства утвердили в Тамбове

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На заседании общественной комиссии в администрации Тамбова был утвержден перечень из 36 дворовых и общественных территорий, которые будут благоустроены в 2020 году.

«Уже проведено их обследование и составлены дефектные ведомости», – отметил генеральный директор муниципального учреждения «Долговой центр» Олег Назаров.

По итогам рейтингового голосования были определены следующие общественные пространства: территория в районе дома 32/2 по улице Набережной, по улице Рылеева, 100А и по бульвару Энтузиастов. В настоящий момент ведется разработка проектно-сметной документации, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру». Ориентировочно на благоустройство потребуется порядка 56 млн рублей.

Напомним, улицу Николая Вирты в Тамбове отремонтируют в 2020 году. Обновление проезжей части и пешеходных зон организовано в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Отмечается, что старт работ намечен на весну.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рассказовское шоссе отремонтируют по нацпроекту в Тамбове
Улицу Монтажников отремонтируют в Тамбове

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019