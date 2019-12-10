Улицу Монтажников отремонтируют в Тамбове

В Тамбове в 2020 году отремонтируют улицу Монтажников на участке от улицы Чичканова до Моршанского шоссе. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Дорожники приведут в нормативное состояние 700 м проезжей части площадью более 8 тыс. кв. м. Будут исправлены поперечные и продольные уклоны, а для усиления конструкции на всю ширину уложат армирующую геосетку и слой покрытия, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Кроме того, запланирован ремонт 600 кв. м съездов и более 3,2 тыс. кв. м тротуаров. Здесь установят новые бордюры и нанесут разметку.

В 2020 году в Тамбовской области в рамках нацпроекта отремонтируют более 33 км дорог, половина из которых находится в областном центре.

Ранее в декабре сообщалось, что главными проблемами российских городов в уходящем году стали некачественные дороги, грязь и недостаточное благоустройство. Об этом заявило большинство опрошенных по всей стране сотрудниками портала недвижимости Domofond.ru респондентов.