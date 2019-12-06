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Рассказовское шоссе отремонтируют по нацпроекту в Тамбове

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Фото: МКУ «Дирекция городских дорог»
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В 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано Рассказовское шоссе Тамбова. Работы будут проводиться от улицы Степана Разина до Пригородного леса. В нормативное состояние планируется привести 4 км дорожного покрытия.

Будут исправлены поперечные и продольные уклоны с помощью фрезерования и выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси. Для усиления конструкции дорожной одежды на всю ширину проезжей части будет уложена армирующая геосетка и слой покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Перекрытий движения транспорта не будет. Всего в следующем году в рамках нацпроекта в Тамбовской области обновят более 33 км дорог, половина из них расположена в столице региона.

В уходящем году было отремонтировано и реконструировано 73 км магистралей в рамках программы развития сети автодорог федерального значения; объем финансирования составил 6,2 млрд рублей. Одним из важнейших объектов стала развязка перед железнодорожным переездом на 19-м км трассы Тамбов–Пенза.

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