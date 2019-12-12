На арене театра: цирковое училище и ГИТИС ждет слияние

Государственное цирковое училище может войти в состав ГИТИСа. С такой инициативой обратился в Минкультуры генеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин. По его мнению, это повысит престиж профессии и качество образования. В Министерстве культуры рассматривают идею и в целом относятся к ней положительно. «Известия» выяснили у деятелей циркового и театрального искусства, насколько плодотворным может быть такое слияние.

В письме, направленном в Министерство культуры (имеется в распоряжении «Известий»), Владимир Шемякин подчеркнул, что нынешние цирковые представления всё больше превращаются в шоу-проекты, синтезируясь с другими видами искусств.

«Кроме уникальных трюков, всё больше в цирке востребованы программы с сюжетной линией, продуманной логикой развития событий, смысловой нагрузкой, драматургией. Такие программы должны создаваться с помощью профессиональных режиссеров, специалистов-сценографов, балетмейстеров», — говорится в письме.

Синтез и кадры

По мнению гендиректора, решение непростой ситуации в системе профессионального образования для цирковой отрасли может быть найдено в синтезе Государственного училища циркового и эстрадного искусства им. М.Н. Румянцева (ГУЦЭИ) и ГИТИСа. Росгосцирк же в случае объединения готов оказать училищу финансовую, методическую и наставническую поддержку, в частности, предоставить репетиционную базу в Измайлово. И всё ради того, чтобы иметь квалифицированные кадры.

Почему такая поддержка не оказывалась ранее, в письме не уточняется, однако источник в Госцирке сообщил «Известиям», что некогда прославленная кузница артистов в последнее время утратила свой престиж, не выпускала креативных студентов, которых стоило бы поддерживать финансово.

Директор ГУЦЭИ Валентина Савина с удивлением восприняла информацию о вхождении училища в состав ГИТИСа, сообщив «Известиям», что пока не располагает такими сведениями. В то же время источник в ГУЦЭИ рассказал, что подобные слухи циркулируют и отношение к ним скорее негативное: сотрудники склонны рассматривать слияние как следствие оптимизации расходов и утрату уникальности своего учебного заведения.

Что касается неудачных выпусков, то, по мнению источника «Известия», это связано не с качеством обучения, а с общим кризисом циркового дела.

По стопам Японии и США

В Минкультуры России положительно отреагировали на инициативу Владимира Шемякина. В беседе с «Известиями» директор департамента науки и образования ведомства Наталия Золотарёва сослалась на то, что подобная схема уже опробована и функционирует в Японии, США и Финляндии, где слияние образовательных учреждений началось еще в 1990-е годы.

— В нашем случае объединение сделало бы процесс обучения специалистов цирковой отрасли более эффективным и многосторонним, в частности, расширило бы список специализаций, по которым можно вести подготовку, — сказала она.

В то, что слияние образовательных учреждений может способствовать улучшению научно-технической базы и подготовке квалифицированных кадров, верят ведущие цирковые артисты, однако, по их мнению, следует уточнить детали.

Народный артист РСФСР Евгений Майхровский, известный как клоун Май, полагает, что цирковое училище должно стать факультетом ГИТИСа, при этом предстоит большая работа по пересмотру педагогического состава.

— Училище давно нуждается в развитии, там должны готовить необходимых сегодня специалистов, — поделился артист с «Известиями». — Главное, чтобы пришли сильные педагоги по жанровым цирковым дисциплинам: нам необходимо возродить отделение клоунады и музыкальной эксцентрики.

Выпускник ГУЦЭИ, руководитель московского Театра эстрады Геннадий Хазанов считает, что основным плюсом слияния с ГИТИСом станет повышение образовательного статуса цирковых выпускников.

— Это неплохая идея, — заявил народный артист «Известиям». — Особенно если в перспективе студенты получат возможность выпускаться с дипломами о высшем образовании.

Монополия или новация

Пока жонглеры, воздушные гимнасты и другие труженики арены получают дипломы о среднем специальном образовании, цирковым режиссерам уже доступно высшее, причем в ГИТИСе, где работает профильная кафедра, учрежденная еще в 1975 году. Обучение очно-заочное: как правило, студенты-режиссеры уже трудятся по какой-либо цирковой специальности. В 2019 году по специальности «режиссура цирка» выпущено пять человек.

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский надеется: если объединение состоится, цирковые режиссеры наконец-то получат в свое распоряжение манеж, которого до сих пор нет в театральном вузе. Еще очень важная история, по словам ректора, заключается в том, что артисты цирка, как и артисты балета, быстро заканчивают карьеру. Что делать дальше? Без цирка они жить не могут, и в этом смысле ГИТИС предложит им дальнейшее движение по лестнице образования.

— Мы сейчас начали работу по лицензированию специальностей бакалавриата не только для артистов, но и для самых разных специалистов цирка, — пояснил Григорий Заславский «Известиям». — В частности, мы летом, еще до всех этих планов, приняли решение о наборе цирковой магистратуры для продюсеров цирка, договорились об этом с Владимиром Шемякиным. И, естественно, наши режиссеры смогут вполне официально работать со студентами циркового училища. И для них, и для нас это, на мой взгляд, очевидная польза.

Ректор Театрального института имени Щукина, народный артист России Евгений Князев предположил, что ГИТИС может стать монополистом в сфере художественного образования.

— Я не владею информацией, в каком положении Цирковое училище, не знаю, какая у них контрольная цифра приема, но я вижу, как ГИТИС расширяет свои направления, — поделился он с «Известиями». — У них есть и эстрада, и балетмейстерский факультет, и кукольное отделение, и цирковая режиссура. И костюмы они шьют теперь, хотя раньше этому ремеслу учили в Школе-студии МХАТ.

Вместе с тем, считает ректор «Щуки», цирковое искусство в театральном вузе имеет право быть. Многие артисты цирка приходят туда, чтобы получить дополнительное образование. Кстати, Геннадий Хазанов пошел в цирковое училище, потому что его не приняли в Щукинское. А теперь, заметил Евгений Князев, когда он играет на сцене Театра им. Евг. Вахтангова, порой припоминает, что когда-то его не приняли.

— Можно, конечно, пугаться, что присоединяют, говорить, мол, ужасно. А вдруг, наоборот, это движение вперед для циркового училища, — рассуждает он.