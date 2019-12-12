Москвич навсегда: как столица прощалась со своим бывшим мэром

В храме Христа Спасителя 12 декабря Москва простилась c Юрием Лужковым. Проводить в последний путь экс-мэра столицы, управлявшего главным городом страны в течение 18 лет, пришли президент РФ Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, федеральные министры, руководство российского парламента, губернаторы и тысячи простых москвичей. В тот же день Юрий Лужков был похоронен на Новодевичьем кладбище.

«Это памятник ему»

Горожане начали собираться у храма с 8 утра. Уже к этому времени подобраться к нему было непросто. Кордоны милиции, ФСО и единственный вход, чтобы пройти через который, нужно было запастись терпением. Но люди шли и шли. Молча подходили к гробу, кланялись, клали цветы и тихо выходили. В зале оставались лишь самые близкие — те, кто знал лично и работал с Юрием Лужковым в разные годы его бурной политической карьеры и более спокойной фермерской жизни. В храме вместо привычного ладана стоял запах роз. Цветов было столько, что через каждые 20 минут их охапками выносили из зала, чтобы освободить место под новые и новые букеты.

Ближе к 9 часам на церемонии появилась супруга покойного Елена Батурина в окружении дочерей. Она практически не отрывала глаз от гроба мужа, словно мысленно прощаясь и разговаривая с ним. Рядом сидели брат Юрия Лужкова Сергей, сын Александр и другие родственники экс-мэра столицы.

Одними из первых выразить свои соболезнования пришли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутаты Артур Чилингаров, Пётр Толстой, Александр Жуков, Андрей Исаев и Сергей Неверов, а также вице-спикер СФ Николай Фёдоров, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и глава Сбербанка Герман Греф.

— Эпоха была трудной, эпоха была вызывающей. И в такие времена появляются люди, которые берут на себя ответственность — трудяги, честные… И они часто спасают ситуацию, народ, Родину. Юрий Михайлович относился к таким людям, — сказал на церемонии соратник Лужкова по работе в мэрии и его друг Владимир Ресин.

По его словам, благодаря энергии столичного градоначальника удалось реализовать массу грандиозных проектов. Вместо пятиэтажек возводились новые дома, восстанавливался храм Христа Спасителя, появлялись музеи и театры, вспоминал Ресин.

RIAN_422170 Во вторник, 10 декабря, ушел из жизни бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Он скончался на 84-м году жизни в немецкой больнице: в Мюнхене ему проводили операцию на сердце. Помощник бывшего столичного градоначальника Тимур Шогенов подтвердил информацию о его смерти, однако от дальнейших комментариев отказался. О том, как развивалась карьера мэра Москвы, — в фотогалерее «Известий» Фото: РИА Новости/Игорь Михалев RIAN_431884 Юрий Михайлович Лужков родился в Москве, детство провел на Украине у бабушки. В столицу вернулся ближе к окончанию школы, а после поступил в Институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина. На фото: Борис Ельцин и Юрий Лужков у Мемориала на Поклонной горе, 1994 год Фото: РИА Новости/Александр Макаров RIAN_4159 До начала политической карьеры Лужков работал в НИИ пластмасс, где дослужился до поста заместителя заведующего лабораторией автоматизации технологических процессов. Впоследствии он возглавлял профильные отделы в Государственном комитете по химии, министерстве химпромышленности СССР (там же он позже, в 1980-х, руководил управлением), а также целым ОКБ автоматики и объединением «Химавтоматика». На фото: столичный мэр с певцом Олегом Газмановым поют песню о Москве, 1997 год Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин RIAN_825138 О работе Юрия Лужкова в научных институтах напоминают сотни запатентованных им изобретений, благодаря чему он получил неофициальное звание символа российской патентной системы. В их числе — «улей», набор связанных с монорельсом и МКАД патентов, пирожок полуоткрытый и кулебяка, роторный двигатель внутреннего сгорания и капсула для проращивания семян. Фото: Лужков на матче между сборными правительства и творческой интеллигенции, 1998 год Фото: РИА Новости/Владимир Родионов RIAN_810104 Комсомолец, член КПСС неоднократно избирался в районные и городские депутаты, а впоследствии и в Верховный Совет РСФСР. Фото: Юрий Лужков и представители официальной делегации пекинского городского правительства на празднике-демонстрации полетов китайских воздушных змеев на Тушинском аэродроме, 1999 год Фото: РИА Новости/Александр Поляков RIAN_1358054 В конце 1980-х он стал первым зампредом Мосгорисполкома и по совместительству главой Московского агропромышленного комитета и комиссии по кооперативной и индивидуальной трудовой деятельности, секретарем которой была Елена Батурина. Уже много лет она не сходит с верхушки рейтинга самых богатых женщин России. На фото: Лужков на церемонии открытия пятого Московского фестиваля пива, 2003 год Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин RIAN_150278 На первых выборах столичного градоначальника Юрий Лужков был избран вице-мэром. Меньше чем через два месяца произошли события августа 1991 года, в которых он, будучи еще и премьером московского правительства, активно участвовал. На фото: Лужков поздравляет пять молодоженов в здании столичной мэрии, 2007 год Фото: РИА Новости/Александр Панов RIAN_366257 Через год после выборов избранный мэр Гавриил Попов ушел в отставку, президент России Борис Ельцин назначил Юрия Лужкова на вакантный пост. В итоге он занимал его с 1992 по 2010 год — целых 18 лет. На фото: Юрий Лужков во время встречи Деда Мороза и Снегурочки, 2008 год Фото: РИА Новости/Антон Денисов RIAN_451096 Юрия Лужкова отправил в отставку президент России Дмитрий Медведев в 2010-м. В тот год ему ставили в вину, что он покинул родной город, когда тот накрыл смог от торфяных пожаров. Глава государства заявлял, что увольнение связано с «невиданных масштабов коррупцией» и пробками. На фото: мэр на концерте в честь дня рождения Иосифа Кобзона, 2009 год Фото: РИА Новости/Антон Денисов RIAN_2942284 21 сентября 2016 года Юрий Лужков отметил 80-летие, а на следующий день получил из рук президента России Владимира Путина орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Тогда он поделился с главой государства, что намерен «вернуться из небытия». Калининградский губернатор Антон Алиханов не исключал, что предложит ему пост в сфере агрохозяйства, но в конечном счете экс-мэр сосредоточился на собственных проектах Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

— То, что мы видим сегодня в Москве — это памятник ему, мэру и гражданину, который создал основу для дальнейшего процветания столицы. Мы все обязаны ему и той обстановкой, и той солидарностью, которая окружает нас, — заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Опыт развития Москвы сегодня используется во всей России, и москвичи никогда не забудут о той роли, которую сыграл в этом Юрий Лужков, добавил он.

«Человек мира»

В храм Христа Спасители прибыл и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко, который зачитал соболезнования от имени Александра Лукашенко. Глава республики в своем письме назвал экс-мэра выдающимся государственным деятелем, талантливым политиком и истинным другом Белоруссии. Со слезами слова сочувствия семье Юрия Лужкова высказала почетный президент Российско-Германской внешнеторговой палаты Андреа фон Кнооп.

— Юрий Михайлович — почётный гражданин многих городов. Он человек мира, потому что всё, что происходило в мире, его живо интересовало. И если где-то была беда, если была несправедливость, на помощь обязательно приходил Юрий Михалович, — сказал экс-губернатор Калининградской области Георгий Боос, напомнив собравшимся о помощи, которую Юрий Лужков оказывал российскому флоту в Крыму в 90-е годы.

По его словам, экс-мэр первым стал помогать республике, находившейся тогда под властью Украины. Благодарность от крымчан покойному выразил зампред Совета министров республики Крым, постпред при президенте Георгий Мурадов.

— Именно он поддерживал русский дух в Крыму и создавал основу для возвращения Крыма в Россию. Мы ему вечно признательны за эти колоссальные труды, — отметил он.

На церемонию прощания пришли губернаторы Калужской области Анатолий Артамонов и Московской области Андрей Воробьёв, спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, сенатор Владимир Кожин и министр культуры Владимир Мединский, а также Надежда Бабкина, Олег Газманов, Валерий Меладзе и другие артисты.

Последней слова соболезнования от имени правительства РФ родным и близким бывшего мэра высказала вице-премьер Ольга Голодец. Она отметила, что Юрий Лужков сделал многое для развития социальной сферы и в столице, и в России, потому что он «заложил принципы, которые были распространены на всю страну».

Перед началом отпевания к собравшимся обратился Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В своей речи он отметил особые качества ушедшего политика — не только его остроту ума и кругозор, но и особую атмосферу и энергию, которую тот излучал. Предстоятель РПЦ подчеркнул: если бы не настойчивость и мужество Юрия Лужкова, храм Христа Спасителя построен не был. Как не было бы и других объектов, которые сегодня стали жемчужинами Москвы - восстановленного облика Красной площади, Иверских ворот, Казанского собора и не только. Но самое главное, по словам патриарха, что Лужков был одним из немногих политиков, кто внимательно относился к простым людям.

После отпевания в храм вошел Владимир Путин. Президент сразу же направился к гробу с букетом алых роз и, отдав дань памяти Юрию Лужкову, подошел к его семье. Российский лидер долго беседовал с вдовой покойного Еленой Батуриной. Видимо, разговор был очень личным, потому что от публичного выступления глава государства воздержался. Ранее, в день смерти Юрия Лужкова, Владимир Путин направил его родным и близким телеграмму с соболезнованиями.