Захарова обвинила Лондон в игнорировании проблем Ассанжа

Лондон не обращает внимания на угрозу жизни основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, игнорируя слова врачей и правозащитников. Об этом на брифинге в четверг, 12 декабря, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ассанж содержится в тюрьме «Белмарш», имеющей неофициальное второе название «Британский Гуантанамо». С ним жестоко обращаются, и эти факты регулярно фиксируются правозащитниками, отметила она.

«По утверждению более 60 врачей, в отсутствие такой помощи есть серьезные основания полагать, что Ассанж может умереть в тюрьме еще до проведения судебного слушания, а оно назначено на февраль 2020 года», — напомнила дипломат.

Ситуация, по словам Захаровой, наглядно демонстрирует нарушение всех мыслимых законов, правил и норм, которые регулируют и гарантируют свободу средств массовой информации и безопасность журналистов.

Речь идет о настоящей политической расправе, подчеркнула Захарова.

В ноябре группа медиков направила открытое письмо на имя министра внутренних дел Великобритании Прити Патела, в котором говорится, что Ассанж может умереть в тюрьме, если срочно не получит врачебную помощь.

«По нашему мнению, господин Ассанж требует срочной экспертизы как своего физического, так и психологического состояния здоровья», — пишут врачи.

С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции.

11 апреля эквадорское диппредставительство выдало Ассанжа британским властям, тогда же его поместили в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог.

В июне минюст США направил Лондону запрос об экстрадиции журналиста. Доводы для депортации должны быть представлены до 14 декабря, а возражения на них — до 22 января 2020 года, слушания пройдут после 24 февраля 2020 года.

Вашингтон предъявил Ассанжу обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и в сговоре с целью взлома правительственного компьютера. В министерстве юстиции США заявили, что журналиста могут приговорить к 175 годам тюрьмы.