Двое подростков выпили снотворное ради эксперимента в Подмосковье

В подмосковном Ступино двух подростков доставили в больницу после употребления снотворного. Школьники выпили таблетки ради интереса.

Необычное состояние мальчиков заметили родители. Они вызвали скорую помощь. Школьники были доставлены в детское отделение районной больницы. Врачи провели детоксикацию организма, а также обследовали несовершеннолетних пациентов для выявления возможных побочных эффектов. Об этом сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Здоровью мальчиков ничего не угрожает. На данный момент они выписаны из стационара. Медики предупреждают, что неконтролируемый прием препаратов без назначения врача может привести к отравлению, анафилактическому шоку, обмороку или коме.

10 декабря сообщалось, что в Энгельсе (Саратовская область) правоохранительные органы проводят проверку по факту отравления 17-летней девушки алкоголем.