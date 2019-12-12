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Двое подростков выпили снотворное ради эксперимента в Подмосковье

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В подмосковном Ступино двух подростков доставили в больницу после употребления снотворного. Школьники выпили таблетки ради интереса.

Необычное состояние мальчиков заметили родители. Они вызвали скорую помощь. Школьники были доставлены в детское отделение районной больницы. Врачи провели детоксикацию организма, а также обследовали несовершеннолетних пациентов для выявления возможных побочных эффектов. Об этом сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Здоровью мальчиков ничего не угрожает. На данный момент они выписаны из стационара. Медики предупреждают, что неконтролируемый прием препаратов без назначения врача может привести к отравлению, анафилактическому шоку, обмороку или коме.

10 декабря сообщалось, что в Энгельсе (Саратовская область) правоохранительные органы проводят проверку по факту отравления 17-летней девушки алкоголем.

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