Карантин по АЧС вновь ввели в Амурской области

Новый очаг африканской чумы свиней выявили в Амурской области. Карантин введен в Архаринском районе.

Согласно постановлению губернатора, вирус АЧС был выявлен в 1,5 км от села Красная Горка. Инфицированным объектом специалисты признали склад растениеводческой продукции. Об этом сообщает Амурская служба новостей.

Угрожаемой зоной признали территорию в радиусе 100 км от инфицированного объекта.

Ранее в Орловской области в связи с выявлением очередного очага АЧС был введен запрет на любительскую и спортивную охоту на копытных. Для предотвращения распространения заболевания в Корсаковском районе произвели отстрел 33 кабанов.