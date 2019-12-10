Охоту на копытных запретили в Орловской области из-за АЧС

В Орловской области выявлен новый очаг африканской чумы свиней. В Корсаковском районе введет запрет на любительскую и спортивную охоту на копытных.

Вирус выявили на территории Новомихайловского сельского поселения. Ранее эпизоотический очаг в Корсаковском районе обнаружили на территории охотничьего хозяйства. Для предотвращения распространения заболевания в конце ноября был произведен отстрел 33 кабанов. Согласно постановлению регионального правительства, теперь в охотничьих угодьях Корсаковского районах введен запрет на любительскую и спортивную охоту на диких копытных животных. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Запрет также распространяется на Хворостянское сельское поселение в Новосильском районе и Алябьевское сельское поселение в Мценском районе. Он будет действовать до снятия карантина по АЧС.

Ранее сообщалось, что после двух вспышек заболеваемости африканской чумой свиней губернатор Орловской области подписал указ об отчуждении поголовья с последующим убоем, а также изъятии продуктов животного происхождения, полученных от свиней.