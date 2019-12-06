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Калининградскому свинокомплексу возместят ущерб от вспышки АЧС

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Власти Калининградской области возместят ущерб крупному свинокомплексу, понесенный в результате уничтожения свиней при вспышке АЧС. «Прибалтийская мясная компания три» получит 70 млн рублей. Постановление подписал губернатор Антон Алиханов.

Как уточняет «Калининград.Ru», региональный минсельхоз направит областной станции по борьбе с болезнями животных 70 млн рублей в качестве субсидии. Станция, в свою очередь, должна до 20 декабря 2019 года перевести эти деньги свинокомплексу.

Вспышка АЧС была зафиксирована на фермах предприятия в поселках Кубановка и Красногорское в августе 2019 года. Власти отдали распоряжение ввести карантин и уничтожить животных в эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне.

Агентство отмечает, что угроза распространения АЧС в Калининградской области не снята до сих пор. Так, в ноябре был введен карантин на крупном мясоперерабатывающем предприятии «Калининградский деликатес».

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