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Новый случай АЧС выявили в Приморском крае

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Специалисты Россельхознадзора выявили вирус африканской чумы свиней у дикого кабана в Приморском крае. На территории будут проведены ограничительные мероприятия.

По последним данным, на территории региона зарегистрировано девять очагов АЧС. Они расположены в Ханкайском, Дальнереченском, Пожарском, Красноармейском районах, а также в Лесозаводске. Новый случай заболевания выявлен в Пограничном районе. Специалисты обнаружили ДНК вируса у кабана, найденного недалеко от села Духовское. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Ветеринарная инспекция должна ввести ограничительные мероприятия, которые позволят остановить распространение АЧС по территории.

В конце ноября сообщалось, что очередной очаг африканской чумы свиней обнаружили в Корсаковском районе Орловской области. На территории установлен карантин.

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