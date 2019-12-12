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Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 декабря

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Фото: агентство городских новостей Москва
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Облачная погода с прояснениями и температура около нуля ожидаются в Москве в четверг, 12 декабря. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра.

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Отмечается, что днем в столице и Подмосковье температура не поднимется выше +1 градуса. По области столбики термометров покажут до – 4 градусов.

Ночью температура воздуха будет колебаться в тех же значениях.

Юго-восточный ветер не превысит днем 8 м/с, ночью - 10 м/с. Осадков не ожидается, отмечает «Газета.ру».

Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

9 декабря в Гидрометцентре рассказали, что 12 декабря в столицу придет похолодание. Температура опустится ниже нулевой отметки, ночью будет до минус 2–7 градусов. При этом погода будет солнечной.

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