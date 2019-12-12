Минобрнауки готово изучить проект о психиатрической проверке педагогов

Министерство науки и высшего образования РФ выразило готовность изучить законопроект об обязательном психиатрическом освидетельствовании преподавателей вузов, когда он поступит в ведомство, сообщил глава ведомства Михаил Котюков.

«Я не помню, чтобы он приходил к нам для замечаний... Придет — будем, как положено, изучать его со всех сторон», — цитирует министра 12 декабря «РИА Новости».

28 ноября депутаты внесли в Госдуму законопроект, подразумевающий обязательное психиатрическое освидетельствование преподавателей не реже одного раза в пять лет. Данная инициатива появилась после резонансной истории с убийством аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в котором обвиняется историк Олег Соколов.

В начале декабря Соколов был направлен в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы.