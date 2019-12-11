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Платный проезд по мосту через Лену не будут вводить для легковых машин

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Проезд по мосту через Лену для легковых автомобилей будет бесплатным, заявил в Москве глава Якутии Айсен Николаев. Согласно документам закупки, условиями соглашения устанавливается максимальный размер платы. Так, стоимость проезда по самому мосту не должна превышать 84 рубля за километр за мотоцикл или легковой автомобиль и 269 рублей — за междугородние автобусы и грузовики, сообщает ИА SakhaNews.

«В концессионном соглашении приведены определенные нормы, которые должны быть обязательно, согласно закону. И вот те цифры, платный проезд легковых автомобилей — это возможная предельная стоимость проезда по платным мостам на территории Якутии в том случае, если они будут построены. Это не значит, что платность для легковых автомобилей будет введена», — подчеркнул Николаев. По условиям концессии, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2026 года.

Ранее в районе строительства автомобильного моста через реку Лену в Якутии обнаружили несколько артефактов археологического наследия. В этом месте когда-то стоял Тамгинский железоплавильный завод. Переправу возведут рядом с селом Старая Табага, которое входит в городской округ Якутска.

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