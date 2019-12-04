Ценные артефакты нашли в районе будущего моста через Лену в Якутии

В районе строительства автомобильного моста через реку Лену в Якутии найдены несколько артефактов археологического наследия. В этом месте когда-то стоял Тамгинский железоплавильный завод.

По словам главы Музея арктической археологии имени Федосеевой Арктического научно-исследовательского центра Академии наук Якутии Николая Кирьянова, возле села Табага нашли два объекта археологического наследия эпохи палеолита. Перед тем, как начнется строительство моста, необходимо провести спасательные работы.

ИА SakhaNews поясняет, что под такими работами подразумевается либо полное изъятие культурного слоя, либо оставление объектов на месте при обеспечении их полной сохранности. В этом случае строительные и земляные работы должны быть ограничены.

Мост через реку должен пройти рядом с селом Старая Табага, входящем в городской округ Якутска и находящимся в 30 км от самого города. Строительство переправы включено в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока.

Предполагается, что в Якутске появится транспортно-логистический узел, в котором сойдутся несколько федеральных маршрутов. Проектирование моста продлится до 2021 года, а строительство должно быть завершено в 2025 году. Общая стоимость проекта — более 83 млрд рублей.