Четвертую партию лесных бизонов из Канады доставят в Якутию

В Якутию из Канады в следующем году привезут еще 30 лесных бизонов. Заключено соглашение о доставке четвертой партии этого вида.

Для адаптации животных к новым условиям построены два специализированных питомника — «Усть-Буотама» в Хангаласском районе и «Тымпынай» в Горном районе. В настоящее время на территории Якутии насчитывается 220 голов бизонов. Первые особи были выпущены в естественную среду в октябре 2017 года, пишет ИА SakhaNews. Целью международного проекта является воссоздание жизнеспособной популяции американских лесных бизонов в Якутии.

В июле правительство республики одобрило проект постановления о внесении вида в Красную книгу региона. Вопрос об охране лесных бизонов возник после выпуска животных в естественную среду обитания. С 2006 года в Якутию завезли порядка 120 особей из Канады. Животных выпускают в дикую природу спустя 10 лет акклиматизации.