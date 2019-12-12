Победители «Большой книги» написали продолжение биографии Венедикта Ерофеева

Литераторы Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский, получившие премию «Большая книга», готовят к выпуску продолжение книги-победительницы «Венедикт Ерофеев: посторонний». Об этом они рассказали в интервью «Известиям».

«Сейчас к печати готовится второе издание книги. Она серьезно увеличится, потому что изыскательская работа продолжается, выясняется что-то новое», — поделился Михаил Свердлов.

Литераторы подробно погрузились в биографию Венедикта Ерофеева и стали обладателями ценной и интересной информации. Всё, что не вошло в первое издание, войдет во второе.

Как заверил Свердлов, в скором времени будет допечатана первая версия книги. А у дополненной версии будет новая обложка.

«Можно сказать — это будет другая книга. Потому что очень увеличился биографический материал», — отметил автор.

10 декабря в Доме Пашкова прошла церемония вручения Национальной литературной премии «Большая книга». Первое место жюри присудило Олегу Лекманову, Михаилу Свердлову и Илье Симановскому за книгу «Венедикт Ерофеев: посторонний». Второе место отдано «Дням Савелия» Григория Служителя. Третье досталось Гузель Яхиной и ее роману «Дети мои».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Такую биографию больше не найдем»