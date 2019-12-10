Авторы биографии Венедикта Ерофеева получили премию «Большая книга»

Победителем национальной премии «Большая книга» стала книга «Венедикт Ерофеев: посторонний», написанная тремя авторами — Олегом Лекмановым, Михаилом Свердловым и Ильей Симановским. Церемония вручения награды прошла во вторник, 10 декабря, в Доме Пашкова в Москве.

Второе место занял Григорий Служитель с дебютным романом «Дни Савелия». Тройку лидеров замкнула Гузель Яхина с книгой «Дети мои», передает «РИА Новости».

Почетную награду «За вклад в литературу» получил писатель Валерий Попов.

В 2018 году победителем «Большой книги» стала Мария Степанова с книгой «Памяти памяти». Второе место занял Александр Архангельский за роман «Бюро проверки», а третье место досталось Дмитрию Быкову за книгу «Июнь». Награду за вклад в литературу также вручили драматургу и поэтессе Людмиле Петрушевской.

Премия «Большая книга» была учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. Награда за первое место составляет 3 млн рублей, второе — 1,5 млн рублей, третье — 1 млн рублей.