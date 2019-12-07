Турция призвала отменить присуждение Нобелевской премии Петеру Хандке

Анкара призвала отменить решение о присуждении Нобелевской премии по литературе за 2019 год австрийскому писателю Петеру Хандке из-за его позиции по войне в бывшей Югославии в 90-е годы. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

На своей странице в Twitter Калын призвал отменить «это позорное решение» в связи с тем, что Хандке поддерживает бывшего президента Союзной Республики Югославия Слободана Милошевича и отрицает геноцид в Боснии.

2019 Nobel Edebiyat ödülü, Miloseviç’i destekleyen ve Bosna soykırımını inkar eden Peter Handke’ye Pazartesi günü verilecek.

Bu akıl dışı ve utanç verici karardan geri dönülmelidir.@NobelPrize vicdanı olmayan birisine nasıl ödül verebilir?

Yeni soykırımları özendirmek için mi?! — Ibrahim Kalin (@ikalin1) December 7, 2019

«Нобелевскую премию нельзя присуждать тому, у кого нет морали и совести», — заключил пресс-секретарь.

Петер Хандке с 1996 года регулярно приезжает в Сербию, Косово и Метохию. Писатель общается с местными жителями и проводит гуманитарные акции. В марте 2004 года он подписал обращение в защиту Милошевича и даже навещал его в гаагской тюрьме в 2005 году.

Резня в Сребренице, населенной преимущественно мусульманами, произошла в 1995 году. Город, в 1993 году объявленный зоной безопасности, был взят сербскими войсками. По данным Международного трибунала по Югославии, было убито порядка 7–8 тыс. человек из числа боснийских мусульман. При этом нидерландские миротворцы, которые должны были обеспечивать безопасность Сребреницы, отказались вступать в бой. Подробности тех событий до сих пор доподлинно не известны. Боснийцы полагают, что сербские отряды устроили резню среди мирного населения, тогда как ряд сербских политиков утверждает, что это были лишь ответные меры на жестокие действия боснийцев.

В 2007 году Международный трибунал квалифицировал произошедшие массовые убийства как геноцид. В 2015 году Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая также признает события в Сребренице геноцидом. Документ предложила Великобритания, за него проголосовали 10 стран, еще четыре воздержались. В тексте резолюции отмечалось, что отрицание факта геноцида в Сребренице препятствует примирению в Боснии и Герцеговине.

Бомбардировки Югославии силами НАТО длились с марта по 10 июня 1999 года и привели к многочисленным жертвам. В результате «бульдозерной революции» осенью 2000 года был свергнут президент Слободан Милошевич.

В 2006 году из бывшего югославского государства вышла Черногория, которая с 2017 года является членом НАТО. В 2008 году парламент Косово в одностороннем порядке объявил независимость. Это государство частично признано западными странами, однако ряд государств, в том числе Россия и Сербия, продолжают по-прежнему считать этот регион частью Сербии.