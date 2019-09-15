В РФ призвали США извиниться за бомбежки Югославии в 1999 году

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США должны извиниться за бомбежки Югославии в 1999 году и выплатить компенсации родственникам погибших и пострадавшим. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«А на самом деле Штатам надо сначала извиниться перед теми, кого бомбили, выплатить компенсацию за убитых, а также раненым и потерявшим здоровье из-за снарядов с обедненным ураном. И уже потом, создав подобающий, а не осколочно-токсичный фундамент, призывать «двигаться вперед», — отметила Захарова.

Об этом она заявила в ответ на слова посла США в Белграде Кайла Скотта, по мнению которого сербам стоит рассматривать события 1999 года в «более широкой перспективе» и улучшить отношения с США.

В марте глава отделения нейроонкологии Клинического центра Сербии Даница Груйичич заявила, что спустя 20 лет после бомбардировок Югославии силами НАТО заболеваемость раком в Сербии почти в три раза выше среднеевропейских показателей.

В частности, дети до 15 лет заболевают онкологическими заболеваниями в 2,5 раза чаще, чем в странах Европы.

22 марта прошло ровно 20 лет после нанесения силами НАТО ударов по Белграду. Авиация Североатлантического альянса сбросила бомбы и направила крылатые ракеты на жилые кварталы города.

Бомбардировки продолжались с конца марта по 10 июня 1999 года и привели к многочисленным жертвам. В результате «бульдозерной революции» осенью 2000 года был фактически свергнут президент Слободан Милошевич.

В июне 2018 года был сформирован координационный орган по исследованиям последствий бомбардировок при правительстве Сербии.