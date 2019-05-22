Букеровскую премию 2019 года получила писательница из Омана

Писательница и преподавательница из Омана Джоха Альхартхи стала лауреатом Международной Букеровской премии 2019 года. Торжественная церемония награждения прошла в лондонском концертном зале Roundhouse.

Альхартхи получила премию за книгу «Небесные тела», которая повествует о трех поколениях оманской семьи. Помимо престижной награды она получила приз в размере £50 тыс. (около $63,5 тыс.), пишет ТАСС.

Среди претендентов на престижную награду в этом году были представлены писатели из Германии, Колумбии, Франции и Чили. Премию могла также получить в том числе и прошлогодний лауреат — польская писательница Ольга Токарчук с романом «Пройдись плугом по костям мертвых».

Букеровская премия — одна из самых престижных литературных премий, основанная в 2004 году. С 2016 года ее стали присуждать лучшим авторам, написавшим книгу на английском языке либо опубликованным в Великобритании.