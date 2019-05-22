Прямой эфир

Букеровскую премию 2019 года получила писательница из Омана

0
Фото: facebook.com/ManBookerPrize
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Писательница и преподавательница из Омана Джоха Альхартхи стала лауреатом Международной Букеровской премии 2019 года. Торжественная церемония награждения прошла в лондонском концертном зале Roundhouse.

Альхартхи получила премию за книгу «Небесные тела», которая повествует о трех поколениях оманской семьи. Помимо престижной награды она получила приз в размере £50 тыс. (около $63,5 тыс.), пишет ТАСС.

Среди претендентов на престижную награду в этом году были представлены писатели из Германии, Колумбии, Франции и Чили. Премию могла также получить в том числе и прошлогодний лауреат — польская писательница Ольга Токарчук с романом «Пройдись плугом по костям мертвых».

Букеровская премия — одна из самых престижных литературных премий, основанная в 2004 году. С 2016 года ее стали присуждать лучшим авторам, написавшим книгу на английском языке либо опубликованным в Великобритании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
27 работ Пятого канала вышли в финал ежегодного конкурса «МедиаБренд»
Солистка МАМТа Ксения Шевцова получила приз «Душа танца»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017