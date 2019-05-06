Солистка МАМТа Ксения Шевцова получила приз «Душа танца»

Солистка Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (МАМТ) Ксения Шевцова получила профессиональный балетный приз «Душа танца». Она признана победительницей в номинации «Восходящая звезда».

Юбилейная, 25-я церемония вручения единственной в России балетной награды состоялась в МАМТе 30 апреля.

Шевцова окончила Академию Русского балета им. Вагановой в 2012 году, тогда же стала солисткой балетной труппы Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

Приз «Душа танца» был учрежден журналом «Балет» и Министерством культуры России в 1994 году и вручается ежегодно.