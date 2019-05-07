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27 работ Пятого канала вышли в финал ежегодного конкурса «МедиаБренд»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пятый канал стал финалистом в рекордном количестве номинаций седьмой российской премии в области телевизионного маркетинга, промоушена и дизайна «МедиаБренд-2019». В шортлист вошли 27 работ канала в 23 номинациях. Среди них промокампания программы «Известия. Главное», комплексная промокампания сериалов «Стражи Отчизны» и «Барс», брендированная продукция к сериалу «След», дизайн логотипа программы «Известия», оформление Пятого канала, социальный ролик проекта «Марафон Добра» и другие проекты.

Всего в конкурсе «МедиаБренд» 45 номинаций, они разделены на две категории: эфирную и внеэфирную. Жюри оценивает промоушен, эфирный дизайн, видеоролики, режиссерские работы, звук, монтаж, оформление студий и многое другое.

На первом этапе заявки отбирало Большое жюри, в состав которого входят профессионалы телевизионной и рекламной отраслей. По итогам его работы был сформирован шортлист. После этого работы оценит Экспертное жюри, состоящее из признанных специалистов в области телевизионного промо и дизайна, PR, кино и рекламы.

На конкурсе «МедиаБренд-2018» Пятый канал стал победителем в номинациях «Лучший вирусный ролик» и «Лучший дизайн промо», телеканал РЕН ТВ признан лучшим в номинации «Лучший дизайн логотипа», а Мультимедийный информационный центр «Известия» получил специальный приз иностранного жюри.

Награждение победителей конкурса 2019 года пройдет 29 мая.

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