МИЦ «Известия» получил специальный приз иностранного жюри премии «Медиабренд»

Мультимедийный информационный центр «Известия» получил специальный приз иностранного жюри премии «Медиабренд». Церемония вручения наград прошла в шестой раз 12 сентября.

Дизайн МИЦ «Известия» был запущен в прошлом году, рассказал арт-директор РЕН ТВ Павел Ситников. Он отметил, что в этом направлении ведется ежедневная работа по усовершенствованию.

«Это подчас сложная работа, но всегда приятно, когда международное жюри и коллеги по цеху высоко оценивают твою работу», — сказал Ситников.

РЕН ТВ стал победителем премии в номинации «Лучший дизайн логотипа», на которой была представлена айдентика телеканала. Кроме того, он завоевал первое место в номинации «Лучший проморолик документальной программы, аналитической программы, политического ток-шоу, общественно-политического шоу». В данной категории был представлен проморолик документальных спецпроектов.

Пятый канал занял призовые места сразу в восьми номинациях. В частности, он стал победителем в двух из них. Лучшим вирусным роликом признали проект «Самогонщики», а в акции «Петербургский алфавит» был продемонстрирован лучший дизайн в промо.