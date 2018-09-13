Прямой эфир

МИЦ «Известия» получил специальный приз иностранного жюри премии «Медиабренд»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мультимедийный информационный центр «Известия» получил специальный приз иностранного жюри премии «Медиабренд». Церемония вручения наград прошла в шестой раз 12 сентября.

Дизайн МИЦ «Известия» был запущен в прошлом году, рассказал арт-директор РЕН ТВ Павел Ситников. Он отметил, что в этом направлении ведется ежедневная работа по усовершенствованию.

«Это подчас сложная работа, но всегда приятно, когда международное жюри и коллеги по цеху высоко оценивают твою работу», — сказал Ситников.

РЕН ТВ стал победителем премии в номинации «Лучший дизайн логотипа», на которой была представлена айдентика телеканала. Кроме того, он завоевал первое место в номинации «Лучший проморолик документальной программы, аналитической программы, политического ток-шоу, общественно-политического шоу». В данной категории был представлен проморолик документальных спецпроектов.

Пятый канал занял призовые места сразу в восьми номинациях. В частности, он стал победителем в двух из них. Лучшим вирусным роликом признали проект «Самогонщики», а в акции «Петербургский алфавит» был продемонстрирован лучший дизайн в промо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пятый канал получил премии «Медиа-Менеджер России 2018» в двух номинациях
НМГ лидирует по количеству победителей в премии «Медиа-Менеджер России — 2018»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017