Победителем литературной премии «Большая книга» стала Мария Степанова

Писательница Мария Степанова стала лауреатом премии «Большая книга» за роман «Памяти памяти». Торжественная церемония прошла 4 декабря в Доме Пашкова в центре Москвы.

«Первое место в тринадцатом розыгрыше национальной литературной премии «Большая книга» присуждено книге Марии Степановой «Памяти памяти», — огласил решение председатель жюри Дмитрий Бак. Его цитирует «РИА Новости».

Второе место занял автор Александр Архангельский за роман «Бюро проверки», а третье место досталось Дмитрию Быкову за книгу «Июнь». Награду за вклад в литературу также вручили драматургу и поэтессе Людмиле Петрушевской.

Премия «Большая книга» была учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. Награда за первое место составляет 3 млн рублей, второе — 1,5 млн рублей, третье — 1 млн рублей.

Японский писатель Харуки Мураками уже в третий раз вошел в число номинантов на получение премии за худшее описание секса в литературе 2018 года.