Год Павла Бажова начнется 1 января в Свердловской области

В Свердловской области подписан указ губернатора «Об объявлении 2019 года Годом Павла Бажова». Власти намерены популяризировать творчество уральского писателя и отметить 140-летие со дня его рождения.

Муниципалитеты области должны разработать и утвердить план мероприятий в связи с Годом Павла Бажова, передает Tagilcity.ru. Благотворительный фонд «Бажов» уже начал подготовку к юбилею писателя. В планах – постановка спектаклей по сказам Бажова, специальный выпуск книг с произведениями писателя для слабовидящих детей, сообщает «Областная газета».

Павел Бажов — российский и советский революционер, писатель, фольклорист, публицист, журналист. В 1939 году вышло первое издание уральских сказов — «Малахитовая шкатулка». Эта книга сделала автора знаменитым.