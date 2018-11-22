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Год Павла Бажова начнется 1 января в Свердловской области

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В Свердловской области подписан указ губернатора «Об объявлении 2019 года Годом Павла Бажова». Власти намерены популяризировать творчество уральского писателя и отметить 140-летие со дня его рождения.

Муниципалитеты области должны разработать и утвердить план мероприятий в связи с Годом Павла Бажова, передает Tagilcity.ru. Благотворительный фонд «Бажов» уже начал подготовку к юбилею писателя. В планах – постановка спектаклей по сказам Бажова, специальный выпуск книг с произведениями писателя для слабовидящих детей, сообщает «Областная газета».

Павел Бажов — российский и советский революционер, писатель, фольклорист, публицист, журналист. В 1939 году вышло первое издание уральских сказов — «Малахитовая шкатулка». Эта книга сделала автора знаменитым.

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