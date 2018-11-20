Квартиру Максима Горького в Петербурге выставили на продажу

Квартиру в Санкт-Петербурге, котоаря принадлежала писателю Максиму Горькому, выставили на продажу. Жилое помещение площадью 52 кв. м предлагается приобрести за 11,5 млн рублей.

Как сообщает Пятый канал, квартира находится у станции метро «Горьковская» по адресу Кронверкский проспект, № 23. В ней Горький пребывал с 1914 по 1921 год — сначала на шестом этаже, а потом переехал на съемную квартиру на четвертом этаже.

«Горький в ней не жил — он в ней только работал, поскольку это был доходный дом. Всем известно, что у него была большая семья, поэтому он просто брал и от всех уходил на четвёртый этаж и работал», — рассказал телеканалу «78» агент по недвижимости, который продаёт квартиру.

Сейчас помещение разделено на три квартиры. Выставленная на продажу «двушка» — часть квартиры писателя.

Как стало известно 13 ноября, аукционный дом Christie's планирует выставить на торги первые издания классиков русской литературы, в том числе Пушкина, Достоевского, Гоголя и Мандельштама.