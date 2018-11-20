Прямой эфир

Квартиру Максима Горького в Петербурге выставили на продажу

0
Фото: commons.wikimedia.org/Общественное достояние
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Квартиру в Санкт-Петербурге, котоаря принадлежала писателю Максиму Горькому, выставили на продажу. Жилое помещение площадью 52 кв. м предлагается приобрести за 11,5 млн рублей.

Как сообщает Пятый канал, квартира находится у станции метро «Горьковская» по адресу Кронверкский проспект, № 23. В ней Горький пребывал с 1914 по 1921 год — сначала на шестом этаже, а потом переехал на съемную квартиру на четвертом этаже.

«Горький в ней не жил — он в ней только работал, поскольку это был доходный дом. Всем известно, что у него была большая семья, поэтому он просто брал и от всех уходил на четвёртый этаж и работал», — рассказал телеканалу «78» агент по недвижимости, который продаёт квартиру.

Сейчас помещение разделено на три квартиры. Выставленная на продажу «двушка» — часть квартиры писателя. 

Как стало известно 13 ноября, аукционный дом Christie's планирует выставить на торги первые издания классиков русской литературы, в том числе Пушкина, Достоевского, Гоголя и Мандельштама.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Джордж Мартин раскрыл содержание двух приквелов «Игры престолов»
Памятник Максиму Горькому открыли в Италии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017