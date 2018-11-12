Прямой эфир

Джордж Мартин раскрыл содержание двух приквелов «Игры престолов»

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Igor Russak
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский писатель-фантаст, сценарист и продюсер Джордж Мартин рассказал о своем новом романе «Огонь и кровь», который ляжет в основу двух приквелов телесериала «Игра престолов», снятого по мотивам серии книг писателя «Песнь льда и пламени». Об этом пишет газета The Guardian.

Джордж Мартин сообщил, что события книги будут разворачиваться за несколько сотен лет до показанных в сериале и описанных в основной серии книг событий. Книга «Огонь и кровь» будет представлять собой первый том истории семейства Таргариенов, которая начнется с прихода на территорию семи королевств создателя железного трона Эйгона Завоевателя. По ходу повествования раскроются тайны запрета на посещение Валирии и появления трех драконьих яиц у Дейнерис, сообщает телеканал «360».

Мартин также подчеркнул, что продолжит работу над шестым томом серии «Песнь льда и пламени» сразу после выхода книги «Огонь и кровь». Столь длительную задержку писатель объяснил тем, что эта работа состоит из десятка романов, в каждом из которых есть главный герой. Потому ему потребовались годы, чтобы всё это скомпоновать. Как пишет сайт kp.ru, презентация романа в США намечена на 20 ноября.

1 ноября сообщалось, что британский актер Джош Уайтхаус утвержден на главную роль в пилотной серии приквела «Игры престолов».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Наоми Уоттс получила роль в приквеле «Игры престолов»
Опубликован официальный снимок со съемок финального сезона «Игры престолов»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017