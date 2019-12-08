На ярмарке Non/fiction представили книгу Алексея Уразова «Время перемен»

Издательство АСТ представило в рамках 21-й Международной ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction новую книгу историка и политолога Алексея Уразова «Время перемен». В ней анализируется внешняя политика США и Великобритании на Большом Ближнем Востоке в первые десятилетия холодной войны.

Монография автора вышла в серии «Политика». Она показывает читателю взгляд нового поколения российских исследователей-международников на ключевые проблемы изучения истории холодной войны и вводит в научный оборот комплекс новых источников по внешней политике Вашингтона и Лондона.

В фокусе авторского внимания находится серия ключевых локальных кризисов на Ближнем Востоке 1950–1960-х годов, в частности Суэцкий кризис 1956 года, Ливанский кризис 1958 года.

«Большой Ближний Восток сегодня — это территория, по которой проходит нерв мировой геополитики, где сплетаются в сложные узлы экономические интересы транснациональных нефтяных и военно-промышленных корпораций, это земля, где этнические и конфессиональные конфликты продолжительностью в сотни лет слились воедино. В сложных внешнеэкономических построениях именно этого региона, как в кристалле, преломляются магистральные тренды мировой политики», — заявил «Известиям» Алексей Уразов.

На страницах «Времени перемен» российскому читателю впервые представлены живые детали секретных переговоров администраций США Дуайта Эйзенхауэра и Джона Кеннеди с главами британский кабинетов по ключевым проблемам политического процесса на Ближнем Востоке.

«Борьба идей и борьба внешнеполитических концепций — это центральный сюжет книги «Время перемен». Спустя 60 лет после описываемых в книге событий сложно представить, что дружбы Москвы и Каира могло и не быть, если бы советская дипломатия не переиграла своих коллег в той сложной внешнеполитической игре. Горячие рукопожатия Хрущева и Насера на стройке Асуанской плотины, которыми так гордилась советская пропаганда, — это символический акт, который зафиксировал приход Москвы на территорию арабского Ближнего Востока на многие десятилетия. Но исторический сценарий мог быть и иным. Администрация Кеннеди понимала принципиальную разницу между Насером и коммунистами и пыталась разыграть эту карту противоречий», — отмечает он.

21-я ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction проходит с 5 по 9 декабря в Москве в комплексе «Гостиный двор». В ней принимают участие 330 издательских домов из 29 стран мира.