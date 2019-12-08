Прямой эфир

На ярмарке Non/fiction представили книгу Алексея Уразова «Время перемен»

0
Фото: IZ.RU
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Издательство АСТ представило в рамках 21-й Международной ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction новую книгу историка и политолога Алексея Уразова «Время перемен». В ней анализируется внешняя политика США и Великобритании на Большом Ближнем Востоке в первые десятилетия холодной войны.

Красота объясняет мир: от математики до «русской души»
Новая книга профессора Алисы Валицкой предлагает расширить взгляд на эстетику

Монография автора вышла в серии «Политика». Она показывает читателю взгляд нового поколения российских исследователей-международников на ключевые проблемы изучения истории холодной войны и вводит в научный оборот комплекс новых источников по внешней политике Вашингтона и Лондона.

В фокусе авторского внимания находится серия ключевых локальных кризисов на Ближнем Востоке 1950–1960-х годов, в частности Суэцкий кризис 1956 года, Ливанский кризис 1958 года.

«Большой Ближний Восток сегодня — это территория, по которой проходит нерв мировой геополитики, где сплетаются в сложные узлы экономические интересы транснациональных нефтяных и военно-промышленных корпораций, это земля, где этнические и конфессиональные конфликты продолжительностью в сотни лет слились воедино. В сложных внешнеэкономических построениях именно этого региона, как в кристалле, преломляются магистральные тренды мировой политики», — заявил «Известиям» Алексей Уразов.

На страницах «Времени перемен» российскому читателю впервые представлены живые детали секретных переговоров администраций США Дуайта Эйзенхауэра и Джона Кеннеди с главами британский кабинетов по ключевым проблемам политического процесса на Ближнем Востоке.

«Борьба идей и борьба внешнеполитических концепций — это центральный сюжет книги «Время перемен». Спустя 60 лет после описываемых в книге событий сложно представить, что дружбы Москвы и Каира могло и не быть, если бы советская дипломатия не переиграла своих коллег в той сложной внешнеполитической игре. Горячие рукопожатия Хрущева и Насера на стройке Асуанской плотины, которыми так гордилась советская пропаганда, — это символический акт, который зафиксировал приход Москвы на территорию арабского Ближнего Востока на многие десятилетия. Но исторический сценарий мог быть и иным. Администрация Кеннеди понимала принципиальную разницу между Насером и коммунистами и пыталась разыграть эту карту противоречий», — отмечает он.

21-я ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction проходит с 5 по 9 декабря в Москве в комплексе «Гостиный двор». В ней принимают участие 330 издательских домов из 29 стран мира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мединский призвал российских детей читать книги
Пикассо, «Крематорий» и черная «Волга»: главные книги ноября
Диалоги с первым кубистом, мемуары рок-классика, обзор городских легенд СССР и другие новинки месяца

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019