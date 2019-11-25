Красота объясняет мир: от математики до «русской души»

Как не стать жертвой манипуляций рекламы и массмедиа, почему «импровизировать» может не только автор, но и зритель и в чем феномен «русского мира» — на эти и многие другие темы размышляет автор книги «Эстетика понимания: способы созидания миров» Алиса Валицкая, доктор философских наук и профессор РГПУ им. А.И. Герцена. По форме и задачам это учебное пособие, по сути — фундаментальное исследование истории и теории эстетики как философского учения.

Сегодня мы наблюдаем удивительное противоречие. Эстетика (если понимать ее в прикладном, обычном смысле) окружает нас повсюду — в дизайне промышленных товаров, в симметрии зданий и дорожных эстакад, в многофигурных парадах или световых шоу рок-концертов. При желании эстетику можно разглядеть не только в материальном мире, но и в мире идей и символов. Популярность той или иной идеологии можно напрямую увязать с внутренней красотой концепции, положенной в основу. Это с одной стороны. А с другой — не секрет, что эстетика как наука в наши дни уходит на периферию исследований, а как дисциплина она фактически исчезла из университетских программ. И дело не только в общем кризисе гуманитарных наук.

— Эстетика — наука о сущем. Существенном. Но сегодня ее предмет «рассыпался» по разным наукам. Например, выходят книги о воображении — но воображении, свойственном детям или художникам (хотя это высшая форма мышления). Выходят книги о метафоре, которая рассматривается философски или филологически, хотя это, конечно, эстетическая конструкция. «Рассыпано» всё. Мы живем в эпоху постмодерна, когда мир воспринимается не как что-то единое, а как совокупность различных структур. Поэтому теряется общая перспектива, — пояснила «Известиям» Алиса Петровна.

Фото: пресс-служба издательства «Алетейя»

В своей новой книге, которая стала результатом многолетних исследований, автор предлагает вернуть эстетику на положенное место и «переподчинить» ей раздробленное ныне предметное поле. Вряд ли кто-то сегодня всерьез считает, что та или иная вещь красива сама по себе. Уже общепринято, что эстетическое отношение к миру — это факт нашего сознания. Более того, очевидно, что это отношение универсально — то есть человек буквально всё может оценить с эстетической точки зрения. Поэтому так важен вопрос приобщения к эстетике широких масс. Понимание основ вооружает против манипуляций, которым каждый из нас подвергается ежедневно, — будь то пропаганда или реклама.

Как отмечает сама Алиса Петровна, новаторство ее исследования состоит в том, что универсальность эстетического отношения прослежена в динамике — в логике освоения человеком мира: «от потребности к чувству, суждению и затем — к творчеству в культуре» (отсюда и подзаголовок книги: «способы созидания миров»). В своих размышлениях автор опирается на достижения предшествующей традиции, от Платона и Аристотеля до Лосева и Гачева, широко использует примеры из истории живописи, литературы и кино, а также данные смежных наук — нейропсихологии, археологии, антропологии и т.д.

Одной книгой, безусловно, переломить ситуацию невозможно, но программа-минимум автора — «всего лишь» вернуть эстетику в учебные планы университетов. Поэтому «Эстетика понимания», хотя и монография, специально написана так, что годится в качестве учебного пособия. К слову, по книге уже занимаются магистры по ряду специальностей в РГПУ.