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Архитектурно-художественную подсветку установили на 15 объектах Подмосковья

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В Московской области на 15 зданиях появилась архитектурно-художественная подсветка. Ее установили в рамках реализации проекта «Светлый город», сообщает пресс-служба областного министерства благоустройства.

В Егорьевске освещение выполнили на зданиях администрации, гимназии № 10 и композиции «Добрый ангел». В Электростали новый ночной облик приобрели центральная библиотека и несколько домов на проспекте Ленина. В Серпухове — здания дома культуры «Россия», гордумы, железнодорожного вокзала и дома на улице Ворошилова.

В Истре подсветка появилась на территории Ленино-Снегиревского военно-исторического музея, в Сергиевом Посаде — на территории государственного историко-художественного музея-заповедника и на доме на проспекте Красной Армии. Об этом пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

По словам главы министерства Михаила Хайкина, архитектурно-художественная подсветка позволяет не только изменить ночной облик Подмосковья, но и приобрести зданиям свой собственный стиль.

Ранее в декабре сообщалось, что на территории Подмосковья к концу следующего года будут курсировать 600 брендированных автобусов-библиотек. В салонах можно будет взять книги — они будут храниться внутри сидений.

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