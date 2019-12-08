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Власти Московской области запустят в декабре 200 автобусов с книгами

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На территории Подмосковья к концу следующего года будут курсировать 600 брендированных автобусов-библиотек. В салонах можно будет взять книги — они будут храниться внутри сидений. О планах в рамках акции «Читающий транспорт» рассказала министр культуры Московской области Елена Харламова, передает РИАМО.

Литература будет представлена разная, отметила глава ведомства. Пассажиры автобусов смогут найти в сиденьях детские книжки, классику и произведения современных авторов разных жанров. По словам Харламовой, уже в декабре запустят 200 автобусов-библиотек на дорогах региона. Формат предполагает также буккроссинг, отмечает портал «Подмосковье сегодня».

«Человек может взять [книгу] с собой, оставить, свою принести», — добавила министр.

Напомним, граждане старшего возраста могут бесплатно посещать музеи Подмосковья до 1 апреля 2020 года. Акция действует по определенным дням недели и распространяется на женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет.

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