Горринг получил 3,5 года колонии

Бывший первый замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг приговорен к наказанию в виде 3 лет 6 месяцев колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Об этом в среду, 11 декабря, сообщает корреспондент «Известий».

Срок наказания будет исчисляться с 11 декабря 2019 года. При этом время, проведенное в СИЗО, будет зачтено по системе «день за полтора».

Защита Горринга отказалась комментировать приговор и заявила, что намерена его обжаловать.

Ранее, 1 декабря, Горринг обратился к суду с последним словом. Он заявил, что признает ошибку. Он подчеркнул, что в 2011 году, когда стал фигурантом уголовного дела и был отпущен под подписку о невыезде, не пытался скрыться от следствия и не прятался. При этом он подчеркнул, что смену фамилии не скрывал и при устройстве на работу указал это в документах.

По словам подсудимого, он хороший человек. Он заявил, что богатств у него нет, он работал и получал хорошую зарплату. Горринг попросил суд дать ему возможность быть с детьми (у него их четверо) и пояснил, что для общества он не опасен.

В 2011 году Руслан Ганижев, впоследствии сменивший фамилию на Горринг, являясь доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Александра Газейкина, получил от предпринимателя более 5 млн рублей за беспрепятственное ведение бизнеса на территории Ленинского района Московской области. Деньги он должен был передать Газейкину, но был задержан.

Ганижева отправили под подписку о невыезде, но он скрылся от следствия и был объявлен в розыск, считает следствие. Находясь в розыске, Ганижев изменил фамилию, став Горрингом. То же самое сделали и его ближайшие родственники.

В марте Домодедовский суд Московской области арестовал Горринга на два месяца. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело в отношении Горринга было возобновлено после скандала с его участием, который разгорелся в конце января.

Тогда в интернете появилось видео, на котором Горринг, беседуя с подчиненной, напоминает, что уволил ее из-за того, что она купила ему билет в бизнес-класс самолета, а не в первый класс, а затем восстановил в должности в одном из филиалов, чтобы она выполняла свою «главную задачу — стучать». Из диалога становилось понятно, что он неоднократно принуждал подчиненных к интиму.