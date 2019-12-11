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Горринг в последнем слове заявил об осознании ошибки

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Бывший первый заместитель главы государственной компании «Росгеология» Руслан Горринг в ходе последнего слова перед оглашением приговора заявил, что осознал ошибку.

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По его словам, в 2011 году, когда он стал фигурантом уголовного дела и был отпущен под подписку о невыезде, от следствия он не скрывался, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

«Я даже не разбирался, приостановлено или нет дело, но все понимают, что прятаться нужно, но я не прятался», — сказал он в среду, 11 декабря, в ходе судебного заседания. Смена его фамилии секретом не была, но если нарушил закон, нужно отвечать, заявил Горринг.

Как добавил бывший чиновник, у него четверо детей, которых он воспитывает, хотя и не живет с женой. Все эти годы он не скрывался, а в момент подачи документов для приема на работу был обязан указать сведения об изменении фамилии и информацию о родственниках.

По словам подсудимого, он хороший человек, богатств у него нет, он работал и получал хорошую зарплату. Горринг попросил суд дать ему возможность быть с детьми и пояснил, что для общества он неопасен. Ранее в среду прокурор запросил для бывшего чиновника 3,5 года колонии.

В 2011 году Руслан Ганижев, впоследствии сменивший фамилию на Горринг, являясь доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Александра Газейкина, получил от предпринимателя более 5 млн рублей за беспрепятственное ведение бизнеса на территории Ленинского района Московской области. Деньги он должен был передать председателю районного совета депутатов Александру Газейкину, но был задержан.

Ганижева отправили под подписку о невыезде, но он скрылся от следствия и был объявлен в розыск, считает следствие. Находясь в розыске, Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом. То же самое сделали его ближайшие родственники.

В марте Домодедовский суд Московской области арестовал Горринга на два месяца. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело в отношении Горринга было возобновлено после скандала с его участием, который разгорелся в конце января.

Тогда в интернете появилось видео, на котором Горринг, беседуя с подчиненной, напоминает, что уволил ее из-за того, что она купила ему билет в бизнес-класс самолета, а не в первый класс, а затем восстановил в должности в одном из филиалов, чтобы она выполняла свою «главную задачу — стучать». Из диалога становилось понятно, что он неоднократно принуждал подчиненных к интиму.

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